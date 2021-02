Veröffentlicht am 7. Februar 2021 von wwa

BUCHHOLZ – Minischweine auf großer Reise

Am Freitagnachmittag, 05. Februar 2021, um 16:31 Uhr meldete sich die Besitzerin von drei Minischweinchen und gab an, dass ihr diese entlaufen seien. Die Tiere hatten sich in einer dichten Brombeerhecke im Bereich der Hauptdurchgangsstraße versteckt und kamen freiwillig nicht mehr heraus. Auf Grund der Sorge, dass die Schweinchen auf die Straße laufen könnten, wurden die Polizei und die Feuerwehr alarmiert. Während die Polizei die sauwichtige Aufgabe der Straßenabsicherung übernahm, retteten die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr die kleinen Schweinchen aus der Hecke und führten sie wohlbehalten in deren Stall zurück (te). Quelle: Polizei