KLEINMAISCHEID – Körperverletzung unter Geschwistern in Kleinmaischeid

Am Freitagmittag, 05. Februar 2021, um 14:32 Uhr wurden der PI Straßenhaus Streitigkeiten unter Geschwistern in der Hauptstraße in Kleinmaischeid gemeldet. Vor Ort war es auf Grund von Nichtigkeiten zu einem Gerangel zwischen beiden Parteien gekommen, wodurch einer der beiden leicht verletzt wurde. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet (te). Quelle: Polizei