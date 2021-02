Veröffentlicht am 7. Februar 2021 von wwa

WALLMENBROTH – Verkehrsunfallflucht auf der B 62

Am Freitagmittag, 05. Februar 2021, gegen 13:30 Uhr, kam es in 57548 Wallmenroth zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein dunkler Kombi, befuhr die B 62 aus Richtung Niedergüdeln in Richtung Wallmenroth. Eine 29jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Seat Ibiza die B 62 in entgegengesetzter Richtung. Im dem kurvenreichen Bereich Höhe Dasberg kam der Unfallverursacher in einer Rechtskurve von seinem Fahrstreifen nach links ab und befuhr den Gegenfahrstreifen. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug gegen die Schutzplanke. Ihr Wagen wurde auf der Beifahrerseite komplett beschädigt. Weiterhin wurden mehrere Schutzplankenelemente beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kombi. Das Fahrzeug der Frau war noch fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer: 02741-9260. Quelle: Polizei