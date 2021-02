Veröffentlicht am 7. Februar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – WIR MACHEN AUFmerksam!

Der Aktionskreis Altenkirchen e.V. beteiligt sich an der deutschlandweiten Aktion WIR MACHEN AUFmerksam! Die Gewerbetreibenden, vor allem der Einzelhandel und die Gastronomie, waren die ersten, die im März letzten Jahres komplett in den Lockdown gingen, solidarisch und im festen Vertrauen, gemeinsam durch die Pandemie zu kommen. Doch schon die ersten Ausgleichszahlungen waren enttäuschend. Die Zahlungen kamen nach erheblichem bürokratischem Aufwand sehr spät und nur Dank der Kulanz der Vermieter, der Angestellten usw. wurde der 1. Lockdown überstanden.

Gerade die kleinen und mittelständischen Betriebe haben vorbildliche Hygienekonzepte entwickelt und umgesetzt! Trotzdem sind sie seit November bzw. Dezember erneut im Lockdown!

Sie sind trotz allem für ihre Kunden da! Telefonisch, per Email oder via Socialmedia sind sie erreichbar um die Kunden weiter zu beraten, sie kulinarisch zu verwöhnen oder an sie zu verkaufen (click& collect). Sie brauchen die staatlich zugesagten Hilfen dringend und zeitnah genauso wie einen verlässlichen Plan für die Zukunft. Ohne die Gewerbetreibenden, gerade hier im ländlichen Raum, wird es sonst demnächst sehr still!