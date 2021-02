Veröffentlicht am 7. Februar 2021 von wwa

INGELBACH – Erste Ortsgemeinderatssitzung in Ingelbach als Videokonferenz

Der Ortsgemeinderat tagte erstmalig digital aus den eigenen Wohnzimmern und Büros heraus. Die Premiere ist geglückt. Als erste Ortsgemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat Ingelbach in Zeiten der Corona-Pandemie eine Ratssitzung als Videokonferenz abgehalten. Die Onlinesitzung konnte live mitverfolgt werden. Bis zu zehn Zuschauer waren während der ersten „Online-Schaltung“ gleichzeitig online, um direkt von zuhause aus die Ratssitzung zu verfolgen. „Videokonferenzen sind kein Ersatz für Präsenzveranstaltungen. Aber in der jetzigen Zeit eine sehr gute und sichere Alternative.“ so Ortsbürgermeister Dirk Vohl. Auch die Sitzung am 8. März findet wieder digital statt. Die Einladung erfolgt wie gehabt.