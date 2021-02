Veröffentlicht am 6. Februar 2021 von wwa

BUCHHOLZ – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Hammelshahn

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 03. auf 04. Februar 2021, kam es in der Hauptdurchgangsstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein vorbeifahrender PKW ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund vor Ort aufgefundener Teile, die dem verursachenden Fahrzeug zuzuordnen sind, wurden Ermittlungen Eingeleitet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. (te). Quelle: Polizei