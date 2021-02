Veröffentlicht am 7. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Jugend sammelt für die Jugend – Hälfte der Einnahmen bleibt vor Ort für lokale Projekte

Die traditionelle Jugendsammelwoche unter Federführung des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz erfolgt in diesem Jahr vom 22. April bis zum 1. Mai. Schirmherrin der Aktion ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Zum Mitmachen sind natürlich auch junge Menschen in Neuwied aufgerufen, die in Jugendgruppen ehrenamtliche Aktivitäten und Projekte für Kinder und Jugendliche organisieren. Dieses Engagement braucht gerade in Zeiten der Pandemie Unterstützung, auch finanziell, zum Beispiel um Gruppenräume zu renovieren und ansprechend auszustatten, Spiele und Materialien anzuschaffen oder den nächsten Ausflug mit zu finanzieren.

„Die Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz zeigt, gerade auch in diesen Zeiten vielfältiges und unablässiges Engagement, das finanziell unterstützt werden muss. Der Ideenreichtum und die Flexibilität der ehrenamtlich Tätigen trägt dazu bei, dass junge Menschen eigene Projekte entwickeln und vorantreiben können“, betont Volker Steinberg, Vorsitzender des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz. „Ich rufe alle Kinder und Jugendliche dazu auf, an der Jugendsammelwoche teilzunehmen und von deren großem Einsatz zu erzählen, aber bitte unbedingt unter Beachtung aller geltenden Corona-Regeln.“

Die eine Hälfte des gesammelten Geldes darf die Gruppe vor Ort behalten, die andere Hälfte geht an den Landesjugendring. Hiervon werden dann Projekte der Mitgliedsverbände und des Landesjugendrings unterstützt. An der Sammlung dürfen sich alle Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Landesjugendring. Die Sammelwoche ist von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier genehmigt.

Unter www.jugendsammelwoche.de können sich Interessierte anmelden und erhalten eine Woche vor Sammlungsbeginn die Sammelunterlagen. Anmeldeschluss ist der 27. Februar. Jugendgruppen aus Neuwied erhalten auch beim städtischen Kinder- und Jugendbüro weitere Informationen, Tel. 02631 802 170, E-Mail: kijub@neuwied.de.