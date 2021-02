Veröffentlicht am 7. Februar 2021 von wwa

GEBHARDSHAIN – Der Hümmerich zwischen Gebhardshain und Mittelhof ist ein prägender Bestandteil der Landschaft oberhalb des Elbergrunds.

Als Teil des rheinischen Schiefergebirges ist er nicht nur für Geologen interessant. Auch Wissenschaftler anderer Disziplinen finden an der 399 Meter hohen Erhebung Grundlagen für ihre Arbeit. Etwa Archäologen, die vorgeschichtliche Steinanlagen zu Feldforschungen einladen. In jüngerer Zeit sind hin und wieder Vertreter biologischer Fachrichtungen dort unterwegs, denn der Hümmerich ist ein artenreiches Naturschutzgebiet, insbesondere mit einem großen Reichtum geschützter Vogelarten. Für die meisten anderen ist der Hümmerich einfach das, was er ist: ein wunderschöner Teil unserer Heimat, der in seiner winterlichen Pracht das Herz des Betrachters höherschlagen lässt. Die BI Hümmerich, die uns das Foto gesendet hat, möchte dieses Kleinod davor bewahren, dass darauf Windräder von über 220 Meter Höhe errichtet werden, und fordert alle Bewohner der Region auf, sich gemeinsam gegen dieses Vorhaben zu engagieren: http://www.bihuemmerich.de Foto: Uwe Weger (BI Hümmerich)