Veröffentlicht am 6. Februar 2021 von wwa

REGION – Virtueller CDU-Karnevalsempfang – Erwin Rüddel: „Auch in der Pandemie rheinisches Brauchtum hochhalten!“

„Das Glück ist allzu oft im Unglück zu entdecken! – Diese Prämisse möchte ich in Zeiten des der Corona-Pandemie geschuldeten Lockdowns auf eine in meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises 197 Neuwied, Landkreise Neuwied und Altenkirchen, zur festen Einrichtung gewordenen Veranstaltung angewendet wissen: dem jährlichen CDU-Karnevalsempfang“, äußert der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag hat in weiser Voraussicht schon frühzeitig dafür plädiert, dass in dieser Session Karneval nicht so, wie in den zurückliegenden Jahren gefeiert werden kann. „Dennoch sollte man schöne Anlässe nicht ohne Weiteres ausfallen lassen“, ergänzt Rüddel, selbst langjähriger aktiver Karnevalist und Bezirksvorsitzender der Rheinische Karnevals-Korporationen.

„Deshalb wollen wir auch in der Pandemie gerne unseren Brauch fortsetzen und mit Karnevalisten auf eine gute Zukunft anstoßen. In der gewohnten Weise können wir zwar momentan keinen Karneval feiern, aber online können wir uns zumindest sehen und ein paar karnevalistische Perspektiven für 2021 austauschen. Dazu möchten wir das Glas erheben, um gemeinsam auf ein neues Jahr mit deutlich weniger Einschränkungen anstoßen zu können. Trotz aller Herausforderungen sollten wir uns unsere Zuversicht erhalten“, betont der Parlamentarier.

Er weist darauf hin, dass sich bereits einige interessante, karnevalistische und musikalische Gäste zu dem Online-Meeting angekündigt haben. Grußbotschaften übermitteln u.a. Wolfgang Bosbach, Bernd Stelter, „De Höhner“-Frontmann Henning Krautmacher, die „Räuber“ und „Kasalla“. „Lassen wir uns überraschen. Meine persönliche Prognose: Im Sommer erreichen wir den ‚Herdenschutz‘ und die Pandemie hat ihren Schrecken verloren“, befindet der Bundestagsabgeordnete und Vollblut-Karnevalist.

Beim CDU-Karnevalsempfang, der sonst im Center-Forum des Vorteil Center in Unkel stattfindet, standen immer die Tollitäten im Mittelpunkt. Dies soll und wird auch in Zukunft wieder so sein. „In diesem Jahr stellen wir aber speziell die Vorsitzenden, Präsidentinnen und Präsidenten bzw. ganz besonders engagierte Vorstandsmitglieder in den Mittelpunkt unserer Einladung. Das virtuelle Treffen findet statt am Freitag, 12. Februar 2021, ab 18.11 Uhr“, so Rüddel. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält ein Überraschungspaket, das ein alkoholisches und ein nicht alkoholisches Getränk beinhaltet.

„Wir möchten auch in der Pandemie mit Karnevalisten eine gemeinsame frohe Zeit verbringen und ihnen für das Engagement zur Pflege unseres schönen rheinischen Brauchtums herzlich danken“, bekräftigt Erwin Rüddel.