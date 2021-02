Veröffentlicht am 5. Februar 2021 von wwa

KATZWINKEL – Verkehrsunfallflucht in Katzwinkel

Am Donnerstagabend, 04. Februar 2021, gegen 22:00 Uhr, parkte eine 53jährige Halterin ihren Fiat Doblo am Fahrbahnrand. Gegen Mitternacht wollte sie ihr Fahrzeug umparken. Dabei bemerkte sie Glassplitter neben ihrem Pkw. Bei genauerer Betrachtung stellte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Aufgrund des vorgefundenen Schadensbildes und Unfallsituation dürfte es sich, so die Polizei, bei dem Verursacher um einen Fahrradfahrer gehandelt haben. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei