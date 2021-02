CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 14 neue Corona-Infektionen und erstmals Mutationen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 5. Februar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 14 neue Infektionen am Freitag – Erstmals Mutationen im Kreis

Die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus im Kreis Altenkirchen meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitagnachmittag, 5. Februar 2021, um 14.30 Uhr: Seit Beginn der Pandemie zählt man 2.196 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger im Kreis, das sind 14 mehr als am Vortag. 2.036 Menschen sind geheilt, 55 verstorben. Stationär behandelt werden derzeit zehn Frauen und Männer aus dem Landkreis. 105 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Erstmals sind darunter Mutationen des bisher bekannten Corona-Virus festgestellt worden: Bei einem Patienten der Intensivstation des Kirchener DRK-Krankenhauses und einer Mitarbeiterin dieser Station ist eine Mutation nachgewiesen. Um welche konkrete Mutation es sich handelt, wird allerdings erst nach einer weiteren Untersuchung – voraussichtlich am Montag – feststehen. Zudem wurde bei einer Pflegekraft einer anderen Station mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen die so genannte britische Mutation nachgewiesen. Tests bei Beschäftigten und Patienten laufen.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Donnerstag mit einem Wert von 52,8. Das Land liegt bei 65,5.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.196

Steigerung zum 4. Februar: +14

Aktuell Infizierte: 105

Geheilte: 2.036

Verstorbene: 55

in stationärer Behandlung: 10

7-Tage-Inzidenz: 52,8

Impfzentrum Wissen: 1.990 Erstimpfungen, 850 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 769/+6

Betzdorf-Gebhardshain: 429/+1

Daaden-Herdorf: 261/+4

Hamm: 165/+2

Kirchen: 345

Wissen: 227/+1