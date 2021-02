Veröffentlicht am 5. Februar 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Fahren ohne Fahrerlaubnis – Missachtung von Anhaltezeichen

Am Mittwochabend, 03. Februar 2021, gegen 23:30 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion in Linz einen Pkw zu kontrollieren. Auf der Asbacher Straße erteilten sie deutlich erkennbare Anhaltesignale, die der Fahrzeugführer jedoch missachtete und versuchte, in die Linzer Altstadt zu flüchten. Als er sich in den engen Straßen der Altstadt festgefahren hatte, sprangen drei Personen aus dem Pkw und flüchteten. Vor Ort konnten die Beamten einem 28jährigen Mann aus Linz habhaft werden, der äußerst aggressiv auftrat. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 26jährigen Mann aus Linz, den Pkw ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Quelle: Polizei