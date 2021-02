Veröffentlicht am 5. Februar 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Geschwindigkeitsmessung in St. Katharinen

Am Mittwoch, 03. Februar 2021, in der Zeit zwischen 16:30 und 20:00 Uhr, führte die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz auf der Hochstraße in St. Katharinen-Notscheid eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei wurden 19 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Die Ahndung der Verstöße erfolgt in den nächsten Wochen durch die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer. Quelle: Polizei