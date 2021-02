Veröffentlicht am 5. Februar 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflüchtiger von der Polizei schnell ermittelt

Am Mittwochnachmittag, 03. Februar 2021, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 69jähriger Pkw-Fahrer die Gäulenwaldstraße im Stadtgebiet Betzdorf. Im Verlauf der Fahrt beschädigte er den Seat eines 18jährigen Mannes, der sein Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Der Senior flüchtete von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme schnell ermittelt werden. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden; dessen Höhe noch nicht beziffert werden konnte. Quelle: Polizei