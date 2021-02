CORONA _ LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Elf neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 4. Februar 2021 von wwa

CORONA _ LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Elf neue Infektionen

Mit Stand von Donnerstagnachmittag, 4. Februar 2021, um 14.30 Uhr meldet das Kreisgesundheitsamt elf neue Corona-Infektionen für den Kreis Altenkirchen. Deren Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn liegt damit bei 2.182. 2.033 Menschen sind geheilt. Aktuell infiziert sind nun kreisweit 94 Personen, stationär behandelt werden 16. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Donnerstag mit einem Wert von 40,4. Das Land liegt bei 67,2.

Im Impfzentrum in Wissen laufen aktuell weiterhin rund 140 Zweitimpfungen pro Tag. Am 17. Februar starten hier wieder Erstimpfungen. Dann werden täglich auf zwei Impfstraßen 280 Personen geimpft. Mit dem neuen Impfstoff von Astra Seneca werden die Impfkapazitäten in einer zweiten Schicht dann sukzessive erhöht.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.182

Steigerung zum 3. Februar: +11

Aktuell Infizierte: 94

Geheilte: 2.033

Verstorbene: 55

in stationärer Behandlung: 16

7-Tage-Inzidenz: 46,6

Impfzentrum Wissen: 1.990 Erstimpfungen, 710 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 763/+5

Betzdorf-Gebhardshain: 428/+4

Daaden-Herdorf: 257

Hamm: 163

Kirchen: 345

Wissen: 226/+2