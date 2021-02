Veröffentlicht am 4. Februar 2021 von wwa

KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf dem Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring

Am Donnerstagnachmittag, 04. Februar 2021, um 15:14 Uhr ereignete sich auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein ziviles Polizeifahrzeug befuhr während eines Einsatzes den Friedrich-Ebert-Ring aus Richtung Pfaffendorfer Brücke in Richtung B 9. Ein privater PKW befuhr die Hohenfelder Straße und wollte über den Friedrich-Ebert-Ring weiter in Richtung Löhrstraße fahren.

Die sich kreuzenden Fahrzeuge kollidierten, wobei im Polizeifahrzeug ein Beamter schwer und ein Beamter leicht verletzt wurde. Der Fahrer des privaten PKW und der elfjährige Beifahrer blieben unverletzt. Sowohl auf dem Friedrich-Ebert-Ring als auch auf der B 9 kam es zum Stau.

Die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme dauert derzeit noch an. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines Verkehrsunfallgutachtens beauftragt.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der 0261-1030 oder persönlich beim Polizeipräsidium Koblenz zu melden. Quelle: Polizei