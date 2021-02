Veröffentlicht am 5. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Limes: Neuwieder sendet Siegerfoto ein – Conrad Lunar ist einer der Preisträger im Fotowettbewerb

Der Neuwieder Conrad Lunar hat mit seinem Foto „Streetart zum römischen Brückenschlag“ den ersten Platz beim Fotowettbewerb des Vereins Deutsche Limesstraße belegt. Dieser stand unter dem Motto „Du bist Welterbe“ und forderte Interessierte auf, ungewöhnliche Ansichten auf der Deutschen Limes-Straße, dem Deutschen Limes-Radweg und dem Deutschen Limes-Wanderweg festzuhalten. Als Gewinne winkten unter anderem Eintrittskarten für ausgewählte Museen am Limes, Bücher und ein Besuch in den Limes-Thermen Aalen.

Limesreisende in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern nahmen die Einladung an und reichten Fotos von Kastellen, Wachttürmen, Palisaden, Fundamenten, römisch inspirierter Streetart, Landschaftsaufnahmen und Ausstellungsstücken in Römermuseen ein. Die Bilder zeigen spannende Perspektiven und laden dazu ein, neue Reiseziele am Obergermanisch-Raetischen Limes – Europas größtem Bodendenkmal – zu entdecken.

Der Fotowettbewerb stieß auf so große Resonanz, dass der Vorstand des Vereins Deutsche Limes-Straße entschied, anstatt der drei besten Fotos insgesamt zwölf Beiträge auszuzeichnen – drei für jedes Bundesland, durch das der Limes führt. Das rheinland-pfälzische Siegerfoto zeigt Streetart des Künstlers Alexander Heyduczek, inspiriert vom römischen Brückenschlag durch Julius Caesar bei Engers. Dass ein Neuwieder das schönste rheinland-pfälzische Foto eingesendet hat, freut nicht zuletzt das Team der Neuwieder Tourist-Info (TI). „Das animiert bestimmt einige, auf den Spuren des Limes rund um Neuwied zu wandeln“, hofft TI-Leiterin Julia Kloos-Wieland. Die Gewinnerfotos erscheinen in der Neuauflage der Imagebroschüre des Vereins Deutsche Limes-Straße. Zudem werden die Wettbewerbsbeiträge in Kürze auch auf der Internetseite zu sehen sein.

Foto: Conrad Lunars Siegerfoto ist „Streetart zum römischen Brückenschlag“ betitelt.

Foto: Limes-Verein Vorsitzender Thilo Rentschler, Oberbürgermeister der Stadt Aalen, und Geschäftsführerin Julia Datow-Ensling bei der Präsentation der Siegerfotos. Copyright Stadt Aalen