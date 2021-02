Veröffentlicht am 5. Februar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen zum Sportbootführerschein

Am Montag, dem 22. Februar, plant die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen den Start des Kurses „Amtlicher Sportbootführerschein Binnen und See“ in Wissen. Der Sportbootführerschein Binnen ist vorgeschrieben zum Führen von Sportbooten auf den Binnenschifffahrtsstraßen mit einer Motorleistung von mehr als 11,03 KW (15 PS) beziehungsweise 3,69 KW (5 PS) auf dem Rhein. Der Sportbootführerschein See ist im Küstenbereich und Seeschifffahrtsstraßen ab 11,03 KW vorgeschrieben und ist Voraussetzung für alle weiterführenden Führerscheine. Er wird beim Chartern ebenfalls als Qualifikationsnachweis verlangt.

Vorteil beim Erwerb beider Führerscheine ist, dass nur einmal die praktische Prüfung abgelegt werden muss, ebenso der Basisfragenteil mit 73 Fragen. Das Mindestalter für eine Teilnahme liegt bei 16 Jahren. Der Kursbeginn orientiert sich an den geltenden Corona-Regelungen und wird gegebenenfalls verschoben.

Der Kurs beinhaltet 21 Stunden theoretischen Unterricht, der in Wissen stattfindet sowie drei Einheiten Seemannschaft/Fahrstunden auf der Mosel. Die Kursgebühr orientiert sich an den gebuchten Modulen und beträgt rund 620 Euro. Detaillierte Informationen hierzu finden Interessenten auf der Homepage des Kursleiters Jürgen Koslowski: www.sailaway-info.de (Tel.: 0175-2737510, E-Mail: techass@web.de).

Anmeldungen erfolgen direkt beim Kursleiter (s. o.) oder bei der Geschäftsstelle der KVHS Altenkirchen (Tel.: 02681/812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Kursleiter Jürgen Koslowski (5. von links) mit den Absolventen des Sportbootführerschein-Kurses 2019. (Foto: privat)