Veröffentlicht am 5. Februar 2021 von wwa

BETZDORF – Informationen und Konzepte zu heimischer Wirtschaft, Energiewende und Tourismus aus erster Hand. – Parlamentarischer Staatssekretär Thomas Bareiß steht Rede und Antwort

Wie lassen sich Wirtschaft, Energiewende und umweltgerechter Tourismus miteinander verbinden, wo liegen die Stärken und Schwächen insbesondere unserer Region, wo ihre Chancen? Zu diesen Themen wird am Freitag, dem 05.02. der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Thomas Bareiß, in einer Onlinelivediskussion mit dem heimischen Abgeordneten Michael Wäschenbach seine Ideen und Konzepte vorstellen. „Da Thomas Bareiß im Wirtschaftsministerium für die Bereiche Energie- und Mittelstandspolitik zuständig und darüber hinaus Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus ist, ist er der ideale Ansprechpartner für unsere Region“, so Michael Wäschenbach. Mit dabei ist auch die Linzer Abgeordnete Ellen Demuth, die die Tourismus Enquete im Landtag geleitet hat. „Gerade hier an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen stehen wir vor immensen Herausforderungen, was die heimische Wirtschaft mit ihren tausenden von Arbeitsplätzen, die damit unmittelbar verbundene Energiewende, aber auch den regionalen Tourismus angeht. Unsere Region bietet zahlreiche Chancen, aber vom Westerwald bis an die Sieg und Wied haben wir sehr unterschiedliche Bedingungen. Ich bin sicher, dass Thomas Bareiß und Ellen Demuth uns wichtige Impulse geben werden, wie wir hier die Energiewende schaffen und dabei den Tourismus, aber vor allem auch die heimische Wirtschaft zukunftsfähig machen.“

Die Onlineveranstaltung findet statt am Freitag, dem 05. Februar ab 18.00 Uhr. Interessierte Teilnehmer sowie Diskussionsbeiträge sind wie immer herzlich willkommen. Wer teilnehmen möchte, kann sich über einen Link auf www.miwae21.de direkt in Zoom einloggen. Die Veranstaltung wird auch auf Facebook übertragen.