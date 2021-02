Veröffentlicht am 4. Februar 2021 von wwa

DAADEN – Mehrere Gebäude in Daaden mit Graffiti beschmiert

Am Dienstagmorgen, 02. Februar 2021, zwischen 06:00 bis 08:00 Uhr wurden mehrere Gebäudefassaden im Ortskern von Daaden mit Farbe beschmiert. Das Bürgerhaus, die katholische Kirche sowie ein Geschäftshaus waren Ziele der unbekannten Täter. Erste Ermittlungen durch den federführenden Einsatz des Polizeibezirksdienstes Daaden führte zu einer Gruppe Jugendlicher, die in Tatortnähe angetroffen werden konnten. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt der Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf entgegen. Quelle: Polizei