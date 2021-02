Veröffentlicht am 4. Februar 2021 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall beim Parkvorgang in Daaden

Am Dienstagmorgen, 02. Februar 2021, gegen 09:00 Uhr wollte ein 35jähriger Fahrer mit seinem Pkw am Parkplatz „Im Schützenhof“ im Ortsbereich Daaden rückwärts einparken. Dabei touchierte er den Pkw einer 29jährigen Frau, die ihr Fahrzeug bereits abgestellt hatte. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 2.000 Euro. Quelle: Polizei