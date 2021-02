Veröffentlicht am 4. Februar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Onlinekurs „Einführung in die Acryl- oder Aquarellmalerei“ startet in Kürze

In Kooperation mit der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen bietet Volker Vieregg (Atelier Vieregg in Altenkirchen) vom Dienstag, 9. Februar, bis Freitag, 26. Februar, im Rahmen eines innovativen Online-Malstudiums ein neues Modul mit dem Thema „Einführung in die Acryl- oder Aquarellmalerei“ an. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Malerinnen und Maler mit oder ohne Vorkenntnisse, die aufgrund der aktuellen Situation nicht an einem Kurs vor Ort im Atelier teilnehmen können und sich von zu Hause mit einem Malthema angeleitet beschäftigen möchten.

Die Teilnehmenden können im Kurs selbst entscheiden, welchen Schwerpunkt sie setzen möchten. Inhalte sind neben der grundlegenden Materialkunde zunächst Grundübungen zum Kennenlernen der jeweiligen Technik bis hin zu unterschiedlichen Farbaufträgen und der Arbeit mit der Spachtel. Alle, die mitmachen, erhalten zu dem Thema Lehrtutorials mit entsprechenden Aufgaben und können dann zu Hause bei freier Zeiteinteilung die Aufgaben bearbeiten und eigene Werke gestalten. Einmal wöchentlich treffen sich alle bei einer Videokonferenz, bei der dann Werke und Ausarbeitungen besprochen und Fragen beantwortet werden. An den Abenden werden auch kleine reale Malaktionen stattfinden, bei denen spontanes Malen gefördert wird. Fragen per Mail sind jederzeit möglich und zum Abschluss erhalten alle eine Teilnahmebescheinigung. So ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema und das Lernen mit entsprechender Anleitung zu Hause auch in Coronazeiten möglich, um sich in diesem Bereich fortzubilden und neue Erfahrungen machen zu können.

Die Teilnahme kostet 49 Euro, Informationen ab sofort bei der KVHS Altenkirchen (Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Beim Onlinekurs „Einführung in die Acryl- oder Aquarellmalerei“ gibt es auch Lehrtutorials und Videokonferenzen, bei der dann Werke und Ausarbeitungen besprochen und Fragen beantwortet werden. (Screenshot: KVHS)