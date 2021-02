Veröffentlicht am 4. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Grüne Kreistagsfraktion spendet Dezember- Sitzungsgeld an Kinderschutzbund Neuwied

Die Grüne Kreistagsfraktion hat ihr Sitzungsgeld der Dezember- Kreistagssitzung in Höhe von insgesamt 600 Euro an den Kinderschutzbund Neuwied gespendet. Der Kinderschutzbund Neuwied betreibt einen regelmäßigen Treffpunkt im Regenbogenhaus in der Heddesdorfer Straße 78, außerdem bietet der Kinderschutzbund Neuwied Musik- und Kochkurse sowie Sportangebote. Eltern finden bei den erfahrenen Sozialpädagogen einen kompetenten Ansprechpartner, es findet der Elternkurs „Starke Eltern, starke Kinder“ statt, um die Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken und zu beraten. Der Kinderschutzbund führt die Eltern-Kind-Krabbelgruppe durch, die sich großer Beliebtheit erfreut. Hausaufgabenbetreuung und die Vermittlung von geschulten Babysittern gehören ebenso zu den Leistungen des Kinderschutzbundes wie das Kinder- und Jugendtelefon. Besonderen Anklang findet außerdem das Sorgentelefon „Jugendliche beraten Jugendliche“ bei dem (durch den Kinderschutzbund) geschulte Teenager Gleichaltrigen für Gespräche bereit stehen.

Wir als Fraktion bedanken uns für die geleistete Arbeit des Kinderschutzbundes. Aufgrund der Corona- Beschränkung haben wir in Abstimmung mit der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, Gabriele Jung-Stertz, auf eine persönliche Spendenübergabe verzichtet. Wir wurden aber herzlich auf eine Besichtigung eingeladen, wenn es das Infektionsgeschehen wieder zulässt.

Bereits für die November – Sitzung des Kreistages stellte die Fraktion von Bündnis90/ Die Grünen den Antrag, dass alle im Kreistag vertretende Fraktionen ihr Sitzungsgeld der letzten Sitzung des Jahres jährlich einem gemeinnützigen Zweck, der jährlich gemeinsam festgelegt werden sollte, spenden. Aus formalen Gründen – Nichtzuständigkeit des Kreistages – wurde der Antrag nicht behandelt. Auch in Gesprächen wurde seitens der verschiedenen Fraktionen die Spende ihres Sitzungsgeldes abgelehnt.

Wir sind von den Einwohnern des Kreises gewählt worden, um für die Einwohner da zu sein und deren Interessen zu vertreten, jeder für seine Wählerschaft und alle für die Gemeinschaft. Dazu gehören natürlich der Erhalt und die Weiterentwicklung der Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur, Versorgungseinrichtungen usw. Das haben aber alle Kreise. Besonders und lebenswert werden Kreise durch ihre Vereine, durch ihre sozialen Strukturen und ehrenamtlichen Einrichtungen. Diese für ihre geleistete Arbeit, insbesondere in der schwierigen Corona-Zeit, durch eine symbolische gemeinsame Unterstützung in Form eines finanziellen Neujahrsgeschenkes anzuerkennen, sahen wir als Zeichen von Solidarität und Gemeinschaftsgefühls und positiven Start in das Jahr 2021. Die gemeinsame Spende unseres Sitzungsgeldes für die Dezember- Kreistagssitzung sollte über die Parteigrenzen ein Zeichen setzen, dass wir uns jährlich gemeinsam auf ein oder zwei Einrichtungen einigen, die wird dann unterstützen. Insbesondere, wenn uns der Kreishaushalt die finanziellen Spielräume nicht ermöglicht, unsere sozialen, ehrenamtlichen Einrichtungen so zu unterstützen, wie wir alles das gerne täten.

Wir freuen uns den Kinderschutzbund im Frühjahr zu besuchen und uns vor Ort über die Arbeit und das Angebot zu informieren. Wenn Sie sich auch über den Kinderschutzbund informieren möchten finden Sie hier nähere Informationen: www.kinderschutzbund-neuwied.de). Susanne Haller, Fraktionsvorsitzende

Foto: Die Kreistagsfraktion von Bündnis90/Den Grünen vor der Corona-Pandemie (das Foto entstand 2019)