3. Februar 2021

RHEINBREITBACH – Hausfriedensbruch und Vandalismus in Rheinbreitbach

Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigten Zugang zu Räumlichkeiten am ehemaligen Waldschwimmbad in Rheinbreitbach. Nachdem die Täter eine Eingangstür eingetreten hatten, zerstörten sie Mobiliar und Inventar. Der Tatzeitraum kann nicht näher verifiziert werden, da die letzte Begehung durch den Berechtigten nicht mehr genau angegeben werden kann. Die Tat wurde Dienstagmittag der Polizei in Linz gemeldet. Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei