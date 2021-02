Veröffentlicht am 4. Februar 2021 von wwa

RENGSDORF – Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus

Am Dienstag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 14:30 bis 15:30 Uhr an der Bundesstraße 256 hinter der Abfahrt Rengsdorf-Süd in Fahrtrichtung Bonefeld eine Lasermessung durch. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt. Die Beamten ahndeten zwei Geschwindigkeitsverstöße im Anzeigenbereich und 13 Verstöße im Verwarngeldbereich. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug 96 km/h.

Eine Fahrzeugführerin benutzte während der Fahrt verbotswidrigerweise ihr Mobiltelefon. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro.

Im Zeitraum von 15 bis 20 Uhr führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz eine Radarkontrolle an der Landesstraße 265 in Höhe der Mülldeponie Linkenbach durch. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 562 Fahrzeugen sind ein Fahrzeugführer im Anzeigenbereich und 23 Fahrzeugführer/innen im Verwarngeldbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit des „Tagesschnellsten“ betrug 98 km/h. Quelle: Polizei