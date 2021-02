Veröffentlicht am 3. Februar 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – Zwei verletzte Frauen nach Auffahrunfall

Eine 54jährige und eine 61jährige Pkw-Fahrerin befuhren am Montag, dem 01. Februar 2021, gegen 15.40 Uhr die Langenbacher Straße aus Bad Marienberg kommend in Fahrtrichtung Langenbach. Die 54jährige musste verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte die 61jährige zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei dem starken Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt. Die Unfallverursacherin sogar schwer. Sie wurde mit einer Fraktur im Handgelenk und weiteren leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei