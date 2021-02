Veröffentlicht am 3. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall auf der B 42

Am Montagabend, 01. Februar 2021, befuhr gegen 23:00 Uhr ein 20jähriger Fahrzeugführer die Langendorfer Straße in Richtung B 42. In einer Linkskurve verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, dreht sich um 180 Grad, stieß gegen eine Hecke, drei Mülltonnen und einen geparkten PKW, der auf einen hinter ihm parkenden PKW geschoben wurde. Der Fahrer wurde leicht verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro. Quelle: Polizei