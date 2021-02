Veröffentlicht am 3. Februar 2021 von wwa

NIEDERBIEBER – Brücke „Am Steg“ in Niederbieber ist wieder sicherer

Die Fußgängerbrücke über die Wied in Niederbieber sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Beschwerden. Die alte Beschichtung war teilweise aufgelöst und die rutschhemmende Wirkung war größtenteils nicht mehr vorhanden. Jetzt hat die Brücke „Am Steg“ einen neuen Belag mit einem hohen Reibungswiderstand. „Gerade in der kalten Jahreszeit war es immer besonders rutschig und es gab viele Beschwerden. Deswegen sind wir froh über die Sanierung des Belags. Dafür haben wir uns viele Jahre gemeinsam eingesetzt. So ist es für unsere Bürgerinnen und Bürger jetzt wieder sicherer, wenn sie die Brücke nutzen,“ freuen sich die Ortsvorsteher Karl-Heinz Troß, Andrea Welker und Petra Grabis, Vorsitzende SPD-Ortsverein Niederbieber-Segendorf.

Foto: Ortsvorsteher Karl-Heinz Troß, Andrea Welker mit Petra Grabis, Vorsitzende SPD-Ortsverein Niederbieber-Segendorf