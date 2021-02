Veröffentlicht am 2. Februar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – FENSDORF – Experimente aus der Chemieküche: Zauberbrei und Pharaonen-Würmer“

Der Arbeitsbereich Jugendpflege und Familienbildung der Kreisverwaltung Altenkirchen lädt Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren, Eltern und Großeltern zu „Experimenten aus der Chemieküche“ ein. In einem kurzweiligen Tages-Workshop mit Olaf Stümpel werden die kleinen und großen Forscher selbst Klebstoff herstellen, eine Lavalampe bauen und einen kleinen Vulkan ausbrechen lassen. Ein Zauberbrei wird zusammengerührt und um Pharaonen-Würmer wird es auch gehen. Und es wird noch mehr experimentiert werden.

Das Angebot soll, sofern es die Pandemie-Situation erlaubt, am Samstag, dem 20. März, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr beim Bürgerhaus in Fensdorf stattfinden. Die Teilnahme kostet 15 Euro für Erwachsene und 9 Euro für ein Kind. Anmeldung und weitere Infos gibt es per E-Mail: anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de