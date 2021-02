Veröffentlicht am 2. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Unterstützung für Kulturschaffende mit SPD-Landtagskandidatin Lana Horstmann

Gemeinsam mit der kulturpolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Giorgina Kazungu-Haß, lud die SPD-Landtagskandidatin Kulturschaffende zu einem digitalen Austausch ein.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist dieser Bereich besonders betroffen und hat mit erschwerenden Auswirkungen zu kämpfen.

Es erfolgte ein intensiver Austausch mit Oliver Grabus vom 66 Minuten – Theater Adventures Games in Neuwied. Trotz aller Nöte und Sorgen haben er und sein Team mit kreativen und innovativen Ideen der Pandemie getrotzt und ein neues digitales Format auf den Weg gebracht.

„Kultur ist so viel mehr, als man auf den ersten Blick meint. Die Neuwieder gehören zu den besten Escape-Rooms der Welt und sind somit ein Aushängeschild für unsere gesamte Region“, stellt Lana Horstmann anerkennend fest. Die Landtagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß zeigt sich ebenso beeindruckt. So lässt sie wissen: „Ich nehme die Nöten und Sorgen mit nach Mainz und setze mich dafür ein, dass die Unterstützung an verschiedenen Stellen nachgebessert wird. Ich bin aber froh, dass uns als rheinlandpfälzische SPD das Thema Kultur am Herzen liegt und dies auch in unserem Regierungsprogramm zum Ausdruck bringen. Vielen Dank an die Initiatorin Lana Horstmann für diesen wichtigen Austausch“.

Den Teilnehmern der Webschalte ist bewusst, unter welchem Druck die ganze Branche der Kulturschaffenden geraten ist. „Wir hoffen, dass neben den Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten, die geleistet werden können, es ein baldiges Aufatmen für die Branche gibt“, so Lana Horstmann abschließend.