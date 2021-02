Veröffentlicht am 2. Februar 2021 von wwa

RLP – DEKM Start der Online-Einschreibung für 2021

Am 01. Februar um 12 Uhr fällt mit dem Beginn der Online-Einschreibung für die Deutsche Elektro-Kart-Meisterschaft (DEKM) der Startschuss für die Saison 2021. Auf der Website www.dekm.de können sich interessierte Fahrer/innen registrieren. Der Rennkalender umfasst fünf Rennen verteilt in Deutschland und Belgien.

Den Anfang macht – wie schon 2020 – der Erftlandring in Kerpen: Vom 07. bis 09. Mai fallen auf der Traditionsstrecke im Westen Deutschlands die ersten Entscheidungen der Saison. Weiter geht es dann Anfang Juni (04. bis 06. Juni) in Wackersdorf. Zur Saisonhalbzeit reist die DEKM vom 30. Juli bis 01. August zum einzigen Auslandsgastspiel in das belgische Genk. Zum Saisonendspurt wartet dann eine Premiere in der DEKM. Nach dem letztjährigen Ausfall des Rennens auf der neuen Rennstrecke in Mülsen, soll es 2021 soweit sein. Anfang September (10. bis -12. September) ist das internationale Teilnehmerfeld in Sachsen zu Gast. Das große Saisonfinale findet nur drei Wochen (01. bis 03. Oktober) später im Zimmermann Karting Ampfing statt.