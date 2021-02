Veröffentlicht am 2. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Austausch zum Thema Schule während und nach der Corona-Zeit

Über das Thema „Schule während und nach der Corona-Zeit“ tauschte sich die SPD-Landtagskandidatin Lana Horstmann auf digitalem Wege mit der stellvertretenden Schulleiterin der Realschule plus in Puderbach, Natanja Neitzert, dem Ersten Beigeordneten des Landkreises Neuwied, Michael Mahlert und dem Puderbacher Verbandsbürgermeister Volker Mendel intensiv aus.

Die Pandemie stellt die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern vor große Herausforderungen. Neben der digitalen Infrastruktur und Ausstattung ist die adäquate Betreuung ein großes Thema. „Den Einsatz und das Engagement vieler Lehrer/innen muss man hier besonders hervorheben“ stellt Lana Horstmann fest, „um den Schüler/innen, aber auch den Eltern eine wertvolle Stütze zu sein.“

Die stellvertretende Schulleiterin Natanja Neitzert unterstrich, wie wichtig es ist, ausreichend Personal zur Verfügung zu haben, um eine gute Betreuung gewährleisten zu können. Einige Schülerinnen und Schüler hätten nicht die Möglichkeit, ungestört und fokussiert, wie es in der Schule der Fall ist, anderswo lernen zu können, lässt Neitzert wissen.

„Das Regierungsprogramm der SPD Rheinland-Pfalz sieht vor, dass neben der Infrastruktur an den Schulen auch mehr und digital ausgebildetes Lehrpersonal zur Verfügung steht. Mit ‚DigiPlus‘ wird die Erweiterung des Bundesprogramms vorangetrieben und somit jedem Kind bis Ende des Jahres ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt aber auch die Fortführung der ‚Sommerschule‘, um mögliche Defizite aufholen zu können und damit Schüler/innen nicht abgehangen werden“, resümiert die Landtagskandidatin Lana Horstmann und hält fest, dass in dieser schnelllebigen Zeit ein ständiger Austausch mit Schulträgern und Schulen für sie unumgänglich ist: „Hier sind teils schnelle Reaktionen und Problemlösungen gefragt“. Abschließend unterstrichen alle die gute Zusammenarbeit, denn nur so lasse sich die Krise zusammen meistern.