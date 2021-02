Veröffentlicht am 2. Februar 2021 von wwa

PRACHT – Buddhistisches Kloster Hassel

Die offenen Besuchszeiten im Einsiedler-Klosterdorf Hassel sind Sonntag, 14 bis 18 Uhr und nach vorheriger Vereinbarung. Für die vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung wenden Sie sich gerne an das Büro der Dhamma-Stiftung, Tel./Fax: 02682/966875 oder Dieter Born, Tel.: 0171/2662831.

Die regelmäßige offene Veranstaltung, die Klostergespräche, an jedem 2. Sonntag im Monat um 14.30 Uhr, finden wieder statt. Als Ort ist der überdachte offene Freisitz im Kloster gewählt. Gemeinsame Wanderung ab Sportplatz Pracht (hinterer Parkplatz), 14 Uhr.

Alle Veranstaltungen finden im überdachten und windgeschützten Freisitz des Klosters statt. Dies ermöglicht leichtes Abstandhalten. Einige Decken liegen bereit und für vorgeheitzte Backsteine als Fußwärmer ist gesorgt. Gerne selbst an warme Kleidung, Decke etc. denken. Termine: 14.02., 14.03., 11.04.2021 und an jedem