Veröffentlicht am 2. Februar 2021

KREIS ALTENKIRCHEN – Erzieherfortbildungen in Zeiten von Corona: Online statt Präsenz

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat auch den Alltag in Kindertagesstätten mannigfach verändert. Auch Fortbildungen für die pädagogischen Fachkräfte können nicht wie gewohnt stattfinden: Online ist jetzt angesagt. Der Bedarf und die Nachfrage nach Fortbildungsmöglichkeiten sind natürlich auch jetzt vorhanden. Hat die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen in den vergangenen Jahren zu großen Teilen auf Präsenzveranstaltungen gesetzt, bietet sie in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Kurse im Onlineformat an. Eine Übersicht:

• Elternberatung in der Kita – Freitag, 19. Februar, 13.30 bis 17.00 Uhr, Leitung: Stefanie Fischer, Kosten: 30 Euro

• Online-Sprechstunde zur Sprachbildung/-förderung – Freitag, 19. Februar, oder Dienstag, 2. März, jeweils von 14 bis 16 Uhr, Leitung: Siglinde Czenkusch, Kosten: jeweils 15 Euro

• Guten Morgen, liebe Zahlen! – Ganzheitliche mathematische Bildung mit den Entdeckungen im Zahlenland – Donnerstag, 4. März, 9 bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 14.30 Uhr, Leitung: Gabi Preiß, Kosten: 70 Euro

• Welche Apps nutzen Kinder und warum? – Dienstag, 2. März, 15 Uhr bis 17 Uhr, Leitung: Frank Temme, Kosten: 40 Euro

• Gärtnern mit Kindern – Hochbeete: darauf kommt´s an – Montag, 8. März, 16 bis 18 Uhr, Leitung: Dr. Birgitta Goldschmidt, Kosten: 10 Euro

• Elterngespräche wertschätzend führen – Donnerstag, 11. März, 13.30 bis 17.00 Uhr, Leitung: Stefanie Fischer, Kosten: 30 Euro

• Ordnung in der Welt – Die Förderung von Denken und Sprache mit den Entdeckungen im Entenland (Lernfelder für Kinder ab 2,5 Jahren) – Donnerstag, 25. März, 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 14.30 Uhr, Leitung: Gabi Preiß, Kosten: 70 Euro

• Partizipation in der Kita – Die Eltern mit im Boot – Donnerstag, 20. April, 13.30 bis 17.00 Uhr, Leitung: Stefanie Fischer, Kosten: 30 Euro

Teilnahmevoraussetzung für alle Angebote ist ein eigener Laptop, PC oder MAC mit Mikrofon und Lautsprecher, eine Webcam wird empfohlen. Im Vorfeld der Kurse erhalten die Teilnehmenden bei Bedarf technische Beratung und Hilfe, um online am Angebot teilzunehmen.

Zu den aktuellen Onlinekursen oder den weiteren Fortbildungen im Jahr 2021 sind Informationen bei KVHS erhältlich (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de), dort gibt es auch kostenfrei das Gesamtprogramm.