Veröffentlicht am 1. Februar 2021 von wwa

OBERKROMBACH – Kaminbrand in Oberkrombach

Kaminbrand auf ein Neues, hieß es am Montagmittag, 01. Februar 2021, für die Freiwillige Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen. Aufgrund der Örtlichkeit war der Löschzug Schönstein zuerst an der Einsatzstelle. Aus dem Schornstein eines größeren Gebäudes in Oberkrombach an der K 126 zwischen Schönstein und Mittelhof drang dichter Rauch. Vom Korb der inzwischen aus Wissen eingetroffenen Drehleiter aus kehrten zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz den Kamin aus. Die noch heiße Asche wurde unter größter Vorsicht draußen entsorgt. Und da die Wärmebildkamera keine Unregelmäßigkeiten anzeigte, konnte Einsatzleiter Andreas Mai schon abrücken lassen. Personen sind nicht zu Schaden gekommen und auch das Gebäude selbst ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Einsatz waren 31 Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen, dazu der Wissener Rettungsdienst und der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister. (bt) Fotos: Bernhard Theis