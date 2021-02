Veröffentlicht am 1. Februar 2021 von wwa

KOBLENZ – Dieb versuchte es erneut – Festnahme im Norm-Markt in Koblenz

Am Samstagabend, 30. Januar 2021, gegen 18.10 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei ein erneuter Diebstahl im Markt in der Rübenacher Straße gemeldet. Hier versuchte ein Kunde während des Bezahlvorgangs in die geöffnete Kasse zu greifen. Dies konnte jedoch durch die Kassiererin sowie durch die Mithilfe zweier Kunden verhindert werden.

Bereits am Donnerstag, 21. Januar 2021 kam es gegen 18.10 Uhr zu einem gleich gelagerten Vorfall. Damals konnte der Täter unerkannt flüchten.

Da die Personenbeschreibung im aktuellen Fall auf den Tatverdächtigen der ersten Tat zutraf, wurden die Angestellten und Zeugen der Tat vom 21. Januar 2021 in die Filiale gerufen. Diese waren sich absolut sicher, dass der nun angetroffene 27jährige Mann auch die erste Tat begangen hatte. Quelle: Polizei