KOBLENZ – Quad in Koblenz gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag, 29. bis 31. Januar 2021, wurde ein weißes Quad der Marke Polaris in der Koblenzer Straße gestohlen. Dieses war zwischen dem Imbiss und dem Haus Nr. 176 abgestellt. Das PS-starke Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen KO-MG 13 und trägt eine schwarze Aufschrift „Sportsman 570“. Es hat einen Zeitwert von rund 6000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690. Quelle: Polizei