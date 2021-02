ALTENKIRCHEN – Das Haus Felsenkeller bietet eine Fortbildung zum Thema Supervision

Veröffentlicht am 1. Februar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Haus Felsenkeller bietet ab dem 18. Februar, von 16 bis 18:30 Uhr, eine Fortbildung zum Thema Supervision für pädagogische Fachkräfte unter dem Titel „Engagement braucht Entlastung“ an. Gemäß der aktuellen Kontaktbeschränkungen finden die Treffen zunächst in digitaler Form statt.

Die Arbeit in pädagogischen und erzieherischen Berufen hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, und im Schul- und Bildungsalltag stehen Pädagog/innen vor neuen Herausforderungen. Vielfach fühlt man sich dann als Einzelkämpfer/in und es fällt schwer, die Aufgaben weiterhin mit Freude auszuführen. Natürlich werden diese Herausforderungen durch die Pandemie und die damit verbundenen Umstellungen und Einschränkungen auch nicht weniger. Lehrer/innen, Pädagog/innen und Erzieher/innen soll dieses Supervisionsangebot die Möglichkeit bieten, den beruflichen Alltag mit neuen Augen zu sehen. Die Supervision dient also der eigenen Entlastung, gilt aber auch als Präventionsmaßnahme und trägt zur Qualitätssicherung der Arbeit bei. Bei den Treffen können sowohl aktuelle Themen als auch allgemeine berufliche Zusammenhänge besprochen werden. Die Anliegen der Teilnehmer/innen dienen somit als Grundlage für den Supervisionsprozess. Lösungs- und ressourcenorientiertes Arbeiten sowie personenzentrierte Gespräche stehen dabei stets im Vordergrund. Die Treffen finden jeweils von 16 bis 18:30 Uhr statt. Durch die digitale Umsetzung ist es möglich, dass die Teilnehmenden sich auch außerhalb dieser Zeiten auf unserer Onlineplattform austauschen können. Kontaktlos, in einem geschützten digitalen Raum, ganz bequem von zuhause aus. Sobald es möglich ist, können die Treffen wieder im Haus Felsenkeller stattfinden. Die Gebühr beträgt für externe TeilnehmerInnen 80 Euro. Da die Fortbildung in Kooperation mit der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz angeboten wird, beträgt die Gebühr für deren Mitglieder nur 30 Euro. Das Pädagogische Landesinstitut erkennt die Veranstaltung an und führt sie unter den PL-Aktenzeichen 21ST005517 (18.02.), 21ST005518 (25.03), 21ST005519 (06.05.) und 21ST005520 (17.06.).

Weitere Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de.