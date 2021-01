Veröffentlicht am 31. Januar 2021 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Kinder- und Jugendhaus Heimbach-Weis startet Aktionen – Digitales Freizeitprogramm des KiJub wird erweitert

Die Corona-Pandemie stellt auch die Organisatoren von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche vor große Herausforderungen. Die sonst so geselligen Treffs des Neuwieder Kinder- und Jugendbüros (KiJub) können derzeit nicht durchgeführt werden, da der Schutz der Gesundheit aller vorgeht. Deshalb hat das KiJub schon vor Weihnachten ein digitales Freizeitprogramm zusammengestellt, das jetzt durch Aktionen des Kinder- und Jugendhauses Heimbach-Weis erweitert wird.

Auch das Kinder- und Jugendhaus Heimbach-Weis reagiert also auf die aktuellen Gegebenheiten und bietet im Februar und März Online-Aktionen an. Los geht es ab dem 9. Februar mit einer Bastelaktion, dann heißt es „Karneval trotz Corona feiern, eben nur anders“. Mit viel Kreativität können die Kinder aus Einweg-Mundschützen Karnevalsmasken basteln. Wer möchte, kann ein Foto seiner Maske bis zum 16. Februar einschicken und erhält dadurch die Chance, zwei Eintrittskarten für den Zoo Neuwied zu gewinnen. Eine Anleitung sowie alle Infos zum Wettbewerb gibt es unter www.neuwied.de/digitales-freizeitprogramm.html

Außerdem sind eine Schnitzeljagd mit Geocaching, ein Rätsel mit Lieblingsorten in Heimbach-Weis und der Bau eines Insektenhotels für den eigenen Garten geplant. Die Termine hierzu werden noch auf Plakaten direkt am Treff, auf der Facebook-Seite des KiJub und im Digitalen Freizeitprogramm bekannt gegeben.

Das Jugendhaus in der Waldstraße 47a in Neuwied-Heimbach-Weis öffnet seinen regulären Betrieb wieder dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr, sobald dies möglich ist. Bis dahin ist das Team per E-Mail unter JHW@Stadt-Neuwied.de erreichbar.