Veröffentlicht am 31. Januar 2021 von wwa

FERNTHAL – Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag, 29. auf Samstag, 30. Januar 2021, kam es in Fernthal in der Funkenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem in der Funkenstraße geparkten Pkw. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, EMail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei