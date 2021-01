CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 15 neue Corona-Infektionen und zwei Todesfälle

Veröffentlicht am 31. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei weitere Todesfälle – 15 neue Infektionen am Wochenende

Es gibt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen. Diese wurde dem Kreisgesundheitsamt am Wochenende gemeldet: In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf ist eine 90jährige Frau verstorben, in der Verbandsgemeinde Wissen ein 70jähriger Mann.

Seit Freitag gibt es mit Stand von Sonntagnachmittag, 31. Januar 2021, um 14 Uhr, 15 neue Infektionen im Kreis. Deren Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn liegt damit bei 2.144. 1.938 Menschen sind geheilt. Aktuell infiziert sind nun kreisweit 153 Personen, stationär behandelt werden 15. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Sonntag mit einem Wert von 47,4, das Land liegt demnach bei 81,9.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.144

Steigerung zum 29. Januar: +15

Aktuell Infizierte: 153

Geheilte: 1.938

Verstorbene: 53/+2

in stationärer Behandlung: 15

7-Tage-Inzidenz: 47,4

Impfzentrum Wissen: 1.990 Erstimpfungen, 150 Zweitimpfungen