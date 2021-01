Veröffentlicht am 30. Januar 2021 von wwa

RAUBACH – Erneuter Hochwassereinsatz für Feuerwehren der VG Puderbach und Dierdorf

Am Samstagmorgen, 30. Januar 2021, um 3.50 Uhr war die Nacht für die Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde Puderbach und des Löschzuges Dierdorf zu Ende. Die Leitstelle Montabaur meldete einen Dammbruch nahe der Firma Metsä Tissue in Raubach.

Bereits am Freitag hatte die Puderbacher Feuerwehr Sicherungsmaßnahmen gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr der Firma Metsä Tissue in Raubach vorgenommen. Jetzt war an einer anderen Stelle der Damm so weich, dass er den Wassermassen nicht mehr standhielt. Das Wasser lief über eine weitere Deichsicherung auf das Firmengelände und drohte in die Hallen einzudringen.

Die Feuerwehren Dernbach, Dierdorf, Puderbach und Raubach unterstützen die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens. Sie pumpten mit massivem Einsatze von Pumpen das Wasser vom Werksgelände. Gleichzeitig begann die Reparatur des gebrochenen Teils des Deiches. Die Bruchstelle war jedoch so weitreichend, dass sie mit normalen Sandsäcken nicht mehr zu sichern war.

Hilfe kam vom Baustoffhandel Bonn aus Raubach. Der hatte große Big Bags, die mit einem Kies/Sandgemisch gefüllt waren auf Lager. Die wurden verladen und vor Ort mit einem schweren Bagger mit Unterstützung der Feuerwehr eingebaut. Damit wurde der Damm wieder geschlossen und stabilisiert. Gegen 7 Uhr konnten die Feuerwehrkräfte ihren Einsatz vor Ort erfolgreich beenden. Von Dierdorf waren zehn Kräfte und von den Wehren der VG Puderbach 36 Kräfte im nächtlichen Einsatz.

Foto: Feuerwehr VG Puderbach