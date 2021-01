Veröffentlicht am 30. Januar 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in der Bahnhofstrasse in Wissen

Am Donnerstagnachmittag, 28. Januar 2021, gegen 15:40 Uhr, befuhren ein 54jähriger Fahrzeugführer eines Audi A3 und nachfolgend ein 23jähriger Fahrzeugführer eines VW Lupo die Bahnhofstrasse in Wissen aus Richtung Nisterbrück kommend. In Höhe der Einmündung Wiesenstraße wurde der 23jährige durch ein anderes Verkehrsunfallereignis abgelenkt und fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Es entstand mittlerer Sachschaden. Quelle: Polizei