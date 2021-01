Veröffentlicht am 29. Januar 2021 von wwa

MUDERSBACH – Am Bahnübergang in Niederschelderhütte Schranke beschädigt

Am Donnerstagnachmittag, 28. Januar 2021, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 66jähriger Mann mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann den innerörtlichen Bereich von Mudersbach Ortsteil Niederschelderhütte. Am Rotlicht zeigenden Bahnübergang hielt der Fahrer zunächst ordnungsgemäß an. Bei der Weiterfahrt touchiere er mit seinem Gespann den sich öffnenden Schrankenarm. Es entstand Sachschaden am Pkw und an der Schranke. Quelle: Polizei