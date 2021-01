Veröffentlicht am 29. Januar 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Wissen

Am Donnerstagnachmittag, 28. Januar 2021, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein 72jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz B200 die Bahnhofstraße in Wissen aus Richtung Bahnhof kommend und beabsichtigte an der Kreuzung Bahnhofstraße / Marktstraße nach links in die Marktstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den entgegenkommenden Ford Focus einer 26jährigen Fahrzeugführerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei mittlerer Sachschaden entstand. Quelle und Foto: Polizei