Veröffentlicht am 28. Januar 2021 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Hotline Impfterminvergabe

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 91.683 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.449 Todesfälle und 76.019 genesene Fälle. 13.215 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000

(+ USAF) Ahrweiler 2545 37 2159 79.2 79.1 Altenkirchen 2088 47 1813 34.9 34.9 Alzey-Worms 3031 96 2591 70.9 70.9 Bad Dürkheim 2820 93 2255 100.2 100.2 Bad Kreuznach 3768 100 2840 121.3 121.2 Bernkastel-Wittlich 1890 50 1596 66.7 65.7 Birkenfeld 1875 56 1416 166.8 161.2 Bitburg-Prüm 2056 19 1837 49.5 47.8 Cochem-Zell 1309 22 1101 84.7 84.5 Donnersbergkreis 1429 40 1160 74.3 73.5 Germersheim 3025 88 2512 63.6 63.5 Kaiserslautern 2495 41 2129 76.4 65.3 Kusel 1500 55 1337 44.1 41.8 Mainz-Bingen 4736 140 3899 77.1 77.0 Mayen-Koblenz 3998 103 3108 98.9 98.8 Neuwied 4599 85 3728 134.6 134.5 Rhein-Hunsrück 2097 49 1684 92.1 92.0 Rhein-Lahn-Kreis 2264 84 1922 72.8 72.7 Rhein-Pfalz-Kreis 4271 152 3441 97.0 97.0 Südliche Weinstr. 2244 69 1653 121.2 121.1 Südwestpfalz 1571 49 1348 49.6 48.9 Trier-Saarburg 2767 76 2488 41.5 41.4 Vulkaneifel 1210 42 1055 70.9 70.8 Westerwaldkreis 3957 99 3424 94.1 94.1 Stadt Frankenthal 1304 37 1070 121.0 120.7 Kaiserslautern 2288 54 1861 95.0 89.0 Koblenz 2780 80 2202 136.8 136.7 Landau i.d.Pfalz 932 21 690 134.4 134.0 Ludwigshafen 6384 233 5152 92.3 92.2 Mainz 6368 133 5626 73.2 73.1 Neustadt Weinst. 1055 23 878 95.7 95.6 Pirmasens 741 42 587 57.2 57.1 Speyer 1907 44 1697 73.2 73.0 Trier 1679 19 1513 40.3 40.3 Worms 2279 68 1873 126.9 126.7 Zweibrücken 421 3 374 40.9 40.8 Rheinland-Pfalz 91.683 2.449 76.019 86.1 85.3

Hotline Impfterminvergabe

Auch, wenn aktuell keine Termine für Erstimpfungen in den 31 Impfzentren im Land vergeben werden können, ist es weiter möglich, sich über die Internetseite www.impftermin.rlp.de oder über die Telefon Hotline zu registrieren. Insbesondere in den Randzeiten und am Wochenende verfügt das Callcenter über freie Kapazitäten. Alle Menschen der Gruppe der höchsten Priorität – insbesondere Menschen ab 80 Jahren – sollten diese Möglichkeit nutzen. Alle abgeschlossenen Registrierungen im Terminpool erhalten automatisch einen Termin für die Impfung im Impfzentrum, sobald Impfstoffe zur Verfügung stehen und weiter Termine vergeben werden können.

Die Info-Hotline des Landes ist für Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 0800 57 58 100 montags bis freitags von 7 Uhr bis 23 Uhr sowie an den Wochenenden zwischen 10 Uhr bis 18 Uhr erreichbar.