Veröffentlicht am 30. Januar 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Bündnis macht Schule – Video über außerschulische Ferienfreizeit gibt vielfältige Eindrücke wieder

Wie das Programm „Kultur macht stark“ mit örtlichen Gegebenheiten und Bündnispartnern verknüpft und umgesetzt werden kann, zeigt ein Dokumentations-Video des MONREPOS Archäologischen Forschungszentrums und Museums für menschliche Verhaltensevolution in Neuwied am Beispiel der zweiwöchigen Ferienfreizeit „Ich bin ja wie die! – Der Steinzeitmensch in mir“.

Mit dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) außerschulische Maßnahmen der kulturellen Bildung für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Im Rahmen des Projekts „Museum macht stark“ des Deutschen Museumsbundes e.V. ist MONREPOS mit dem Bildungsbüro des Landkreises Neuwied und der Grundschule Bad Hönningen stellvertretend für zwei weitere Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen solch ein Bündnis eingegangen.

„Ein Bündnis, das im wahrsten Sinne des Wortes „Schule machen“ soll. Denn nach Auswertung der Pilotfreizeit in den Herbstferien 2020 sind sich alle Beteiligten einig, dass die Ziele von Kultur macht stark sehr gut erreicht wurden, und dass die inhaltlichen Rahmenbedingungen der Förderrichtlinie gut gepasst haben“, zeigt sich Bildungsdezernent Michael Mahlert erfreut. „Die Mädchen und Jungen sind mit großem Interesse und Begeisterung in die Welt unserer Vorfahren eingetaucht und haben über die Auseinandersetzung mit der Lebenswelt der altsteinzeitlichen Menschen sehr viel über sich selbst und ihr eigenes Verhalten gelernt“ beschreibt Museumsleiter Dr. Frank Moseler die einhellige Einschätzung der Bündnispartner*innen. Daher werde die Kooperationsgemeinschaft für 2021 einen weiteren Antrag stellen, damit Kinder der dritten und vierten Klassen zweier weiterer Grundschulen (Rheinbrohl und Leutesdorf) in den Sommer- und Herbstferien jeweils ein zweiwöchiges Ferienprogramm im Museum erleben können.

Die Pilot-Ferienmaßnahme wurde dokumentiert und über schriftliche Befragungen evaluiert. Das Feedback von den Kindern und ihren Eltern sowie der Marienschule war durchweg positiv. Diese positiven Eindrücke können auch in einem Video, abrufbar auf der Kreishomepage der Kreisverwaltung Neuwied unter www.kreis-neuwied.de / Landkreis/ Schulen und Weiterbildung/Bildungsbüro oder unter dem Direktlink https://bit.ly/35CMSJM nachempfunden werden.

Foto: Wie das Programm „Kultur macht stark“ mit örtlichen Gegebenheiten und Bündnispartnern verknüpft und umgesetzt werden kann, zeigt ein Dokumentations-Video des MONREPOS Archäologischen Forschungszentrums und Museums für menschliche Verhaltensevolution in Neuwied am Beispiel der zweiwöchigen Ferienfreizeit „Ich bin ja wie die! – Der Steinzeitmensch in mir“. Schüler/innen der Mariengrundschule Bad Hönningen tauchten in den Herbstferien 2020 ein in die Welt der Steinzeitmenschen.