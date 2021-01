Veröffentlicht am 28. Januar 2021 von wwa

NEUSTADT (Wied) Sachbeschädigung durch Feuer im Schulzentrum Neustadt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27. auf den 28. Januar 2021, kam es im Bereich des Schulzentrums Neustadt (Wied) gegen 01:30 Uhr zu zwei vermutlich vorsätzlich begangenen Sachbeschädigungen durch Feuer. Hier wurden zwei Restmüllbehälter vermutlich vorsätzlich angesteckt. Nur durch Zufall entstand am Gebäude keinerlei Schaden. Die Örtlichkeit wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Jugendliche und Heranwachsende als Aufenthaltstreff genutzt.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bis dato noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei