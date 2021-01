Veröffentlicht am 28. Januar 2021 von wwa

STEINEBACH – Verkehrsunfall auf der L 281 – eine Person verletzt

Am Mittwochvormittag, 27. Januar 2021, gegen 10:40 Uhr befuhr eine 23jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fiat, die Landesstraße 281 von Gebhardshain kommend in Richtung Malberg. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Pkw auf der winterglatten, teils schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Die junge Frau verlor dabei die Kontrolle über den Pkw, kam von der Straße ab, touchierte einen Baum und blieb schlussendlich im steilen Böschungsbereich stehen. Durch den Aufprall wurden die Airbags ausgelöst. Die Fahrerin kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Das total beschädigte Fahrzeug wurde von einem örtlichen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 4.000 Euro geschätzt. Quelle und Foto: Polizei