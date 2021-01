Veröffentlicht am 28. Januar 2021 von wwa

WISSEN – OT Wissen und Kreisjugendpflege: Rätsel-Rallye-Spaß an D-Tagen

Die OT Wissen („Offenen Tür“) hat in Kooperation mit der Kreisjugendpflege Altenkirchen eine Rätsel-Rallye im Wissener Stadtgebiet zusammengestellt. Jeweils an den so genannten D-Tagen, also dienstags und donnerstags, können neue Aufgaben und Rätsel für alle interessierten Jugendlichen abgerufen werden. Die Aufgaben gibt es über „WhatsApp“ (0176-12652709) oder über Facebook und Instagram unter „ot.wissen“.